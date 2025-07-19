Легенда боксу розповів, чому Усик зазнає першої поразки в битві з Дюбуа

У суботу, 19 липня, вся боксерська спільнота буде стежити за вечором боксу в Лондоні. На стадіоні "Вемблі" відбудеться бій за абсолют у надважкій ваговій категорії.

За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Про поєдинок зіркових супертяжів висловився Шейн Мослі, повідомляє 24 Канал із посиланням на GGBET.UA.

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Кому прогнозує перемогу Мослі в реванші Усик – Дюбуа?

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях зробив непопулярний прогноз. Американець вважає, що "Динаміт" зможе здолати Усика, завдавши українцю першої поразки в кар'єрі:

"Перевага Усика в тому, що він більш досвідчений. Ще одна перевага полягає в тому, що він багато бився в аматорах у різних вагових категоріях. Боксери в таких дивізіонах зазвичай більш технічні – вони знають, як рухатися, ухилятися, адаптуватися. Він швидко думає.

Дюбуа зараз інший боєць. Думаю, що він переможе, бо він уже не дитина, він виріс. Усик – чудовий боєць, але він менший, менш габаритний. А Дюбуа, як на мене, ментально вже зовсім інший".

Довідка. Вперше боксери билися між собою в серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні відбулася церемонія зважування. На ній український чемпіон показав рекордну вагу в кар'єрі.