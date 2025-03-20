"Справжній чоловік": тренер Дюбуа висловився стосовно реваншу проти Усика

Дон Чарльз висловився про свого підопічного Даніеля Дюбуа. Тренер "Динаміта" назвав бажаного суперника для британського боксера.

Спеціаліст хоче, щоб Даніель Дюбуа бився проти Олександра Усика. Тренер британця поділився очікуваннями від реваншу проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Чарльз про реванш Усик – Дюбуа

Дон Чарльз заявив, що усі хочуть битись проти Олександра Усика. Тим паче, що Даніель Дюбуа програв перший поєдинок. Якби українець був у подібній ситуації, він також хотів би реванш.

Чарльз нагадав, що Олександр Усик сам викликав Даніеля Дюбуа. Тренер британця віддав належне українцю, адже він все виграв та міг покинути бокс, але він дав "Динаміту" другий шанс.

У нас незавершені справи з містером Усиком. Ще з Польщі. Якщо це буде наступний бій – він справжній чоловік, бо багато хто не повертається на місце злочину,

– сказав Чарльз.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. Український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.