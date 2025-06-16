Штучний інтелект спрогнозував тріумфатора реваншу Усик – Дюбуа

Вже 19 липня Олександр Усик дасть реванш Даніелю Дюбуа. Друге протистояння супертяжів відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту щодо аналізу майбутніх боксерів та спрогнозувати результат бою 19 липня у Лондоні.

Цікаво "Усика легко можна потрясти": відомий тренер дав неоднозначний прогноз на бій українця з Дюбуа

Усик – Дюбуа 2: прогноз ШІ

У цей запит видання врахувало наступні критерії:

Результат першого бою та спірний момент із ударом нижче пояса від Дюбуа;

Статистику боксерів;

Виступи Усика та Дюбуа після першої зустрічі;

Антропометрію боксерів (зріст, вік, розмах рук);

Фактор домашніх трибун "Вемблі" для Дюбуа у майбутньому реванші.

Нагадаємо! Перший бій Усика та Дюбуа відбувся у серпні 2023-го року у польському Вроцлаві. Двобій закінчився технічним нокаутом у 9-му раунді. По ходу 5-го раунду Олександр побував на канвасі після удару нижче пояса від Даніеля.

ШІ першим ділом опублікував тактичні порівняння боксерів. Цікаво, що тут перевагою майже в усіх показниках володіє Усик. Натомість Дюбуа віддають перевагу лише у силі панчера.



Тактичні показники Усика та Дюбуа / Скриншот із ChatGPT

Цікаво, що раніше Тайсон Ф'юрі оцінив силу ударів Усика, пригадавши два очні протистояння, у яких британець програв. "Циганський король" несподівано принизив потужність ударів Олександра.

Штучний інтелект прогнозує агресивний стиль боксу від Дюбуа у перших раундах реваншу. Даніель спробує тиснути корпусом на Усика. Водночас український чемпіон світу буде багато атакувати та добре рухатись рингом. На думку ШІ, українець буде набирати очки суддів за рахунок ударів у голову та корпус Дюбуа. Не прогнозується "брудний" бій від Усика.

ШІ прогнозує, що кінцівка реваншу 19 липня буде за Усиком. Прогнозують пізнє ТКО від Олександра (8-11 раунди) або впевнена перемога українця за очками.



Ймовірність усіх результатів реваншу Усик – Дюбуа / Скриншот із ChatGPT

Штучний інтелект оцінює ймовірність вже другої перемоги Усика над Дюбуа у 80%. Навіть підтримка домашніх трибун не дає великих шансів "Динаміту". Техніка, досвід та витривалість Усика нейтралізує панчерну силу Даніеля.