На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту по анализу будущих боксеров и спрогнозировать результат боя 19 июля в Лондоне.

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Усик – Дюбуа 2: прогноз ИИ

В этот запрос издание учло следующие критерии:

Результат первого боя и спорный момент с ударом ниже пояса от Дюбуа;

Статистику боксеров;

Выступления Усика и Дюбуа после первой встречи;

Антропометрию боксеров (рост, возраст, размах рук);

Фактор домашних трибун "Уэмбли" для Дюбуа в будущем реванше.

Напомним! Первый бой Усика и Дюбуа состоялся в августе 2023-го года в польском Вроцлаве. Поединок закончился техническим нокаутом в 9-м раунде. По ходу 5-го раунда Александр побывал на канвасе после удара ниже пояса от Даниэля.

ИИ первым делом опубликовал тактические сравнения боксеров. Интересно, что здесь преимуществом почти во всех показателях обладает Усик. Зато Дюбуа отдают преимущество только в силе панчера.



Тактические показатели Усика и Дюбуа / Скриншот с ChatGPT

Интересно, что ранее Тайсон Фьюри оценил силу ударов Усика, вспомнив два очных противостояния, в которых британец проиграл. "Цыганский король" неожиданно принизил мощность ударов Александра.

Искусственный интеллект прогнозирует агрессивный стиль бокса от Дюбуа в первых раундах реванша. Даниэль попытается давить корпусом на Усика. В то же время украинский чемпион мира будет много атаковать и хорошо двигаться по рингу. По мнению ИИ, украинец будет набирать очки судей за счет ударов в голову и корпус Дюбуа. Не прогнозируется "грязный" бой от Усика.

ИИ прогнозирует, что концовка реванша 19 июля будет за Усиком. Прогнозируют позднее ТКО от Александра (8-11 раунды) или уверенная победа украинца по очкам.



Вероятность всех результатов реванша Усик – Дюбуа / Скриншот с ChatGPT

Искусственный интеллект оценивает вероятность уже второй победы Усика над Дюбуа в 80%. Даже поддержка домашних трибун не дает больших шансов "Динамиту". Техника, опыт и выносливость Усика нейтрализует панчерную силу Даниэля.