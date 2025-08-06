У середині липня відбувся бій за звання абсолюта в надважкій ваговій категорії. За це звання змагалися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Українець здобув перемогу нокаутом у п'ятому раунді. Цей поєдинок прокоментував колишній чемпіон світу Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Що Белью порадив Дюбуа після реваншу з Усиком?

Британець був дуже розчарований своїм земляком, який вдруге програв Олександру Усику достроково. Він дав неприємну пораду "Динаміту" через його ставлення до боксу.

Я отримав ще більш потужний удар від Усика, але намагався піднятися та продовжувати, але, на щастя для мене, рефері зупинив бій. Немає нічого поганого в тому, коли ти розумієш, що тобі досить. Я раджу Даніелю Дюбуа з таким ставленням піти геть з боксу,

– сказав Белью.

Зазначимо, що Тоні Белью бився з Олександром Усиком у 2018 році за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті. Тоді українець переміг нокаутом у восьмому раунді, після чого піднявся у вищу вагову категорію, а британець завершив кар'єру.

До слова. Перший бій Усика проти Дюбуа відбувся у Вроцлаві у 2023 році. Тоді "Динаміт" програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше Рой Джонс пояснив, чому Дюбуа програв Усику в реванші.