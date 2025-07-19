Усик підірвав мережу новим хітом "Don't push the horses": запальне відео

Український чемпіон Олександр Усик несподівано для себе став автором мему, який розійшовся мережею. Його фразу "Don't push the horses" підхопили музиканти та зробили енергійний трек.

Кумедна ситуація, що породила безліч мемів, трапилася під час пресконференції перед боєм Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український чемпіон зумів здивувати британців своїм знанням англійської, пише 24 Канал.

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Фраза Усика "Dont push the horses" стала піснею

Тривалий спіч тренера Дюбуа Усик вирішив зупинити українським прислів'ям "не женіть коней", вимовивши його англійською – "dont push the horses". Ця фраза спантеличила британців, які не зрозуміли її. Вони навіть перепитали, що мав на увазі українець.

Та Олександра вже було не спинити. Він ще кілька разів впевнено повторив свою фразу "dont push the horses", яка одразу стала популярною у всьому світі.

Довідка. Для англомовної аудиторії зрозумілішою була б фраза "Hold your horses".

На офіційному акаунті Усика в тіктоці навіть з'явилася однойменна пісня, яка швидко набирає популярність.

Відео пісні Усика "dont push the horses"

Нагадаємо, що поєдинок за абсолют Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня. На кону стоятимуть чемпіонські титули WBA, WBC, WBO та IBF, якими володіють боксери.

До речі, штучний інтелект зробив фінальний прогноз на бій Усика та Дюбуа. Чат-бот детально розібрав майбутній поєдинок.