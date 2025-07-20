Ніжні обійми після бою: дружина Усика вибігла на ринг, щоб привітати чоловіка, – щемливе відео

Олександр Усик здобув феєричну перемогу над Даніелем Дюбуа в поєдинку за абсолютне чемпіонство. Чи не найвідданішим вболівальником українського боксера на стадіоні "Вемблі" була його дружина Катерина.

Після завершення поєдинку Катерина Усик підійшла до рингу, щоб привітати з перемогою коханого чоловіка. Вона дочекалася моменту, коли Олександр підійшов до неї, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм дружини боксера.

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Щемливе вітання Катерини Усик чоловіка з перемогою

Триразовий абсолютний чемпіон світу ніжно обійняв свою дружину, яка сильно хвилювалася під час бою. Момент з поцілунком люблячої пари потрапив в об'єктив камери.

Відео стало вірусним у мережі. Користувачів зворушив момент любові між Олександром та Катериною.

Відео, як Катерина Усик привітала чоловіка з перемогою

Нагадаємо, що Олександр Усик 19 липня на "Вемблі" здобув ефектну перемогу над Даніелем Дюбуа. Український боксер ефектно нокаутував британця у п'ятому раунді. "Кіт" завдав нищівного удару "Динаміту". Згодом Олександр розповів, яке особливе ім'я дав цьому удару.

Усик втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу та вдруге у королівському дивізіоні.