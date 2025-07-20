Хто стане наступним суперником Усика: Красюк дав несподівану пораду після тріумфу над Дюбуа

У ніч на 20 липня на лондонському стадіоні "Вемблі" Олександр Усик здобув яскраву перемогу над Даніелем Дюбуа. За поєдинком уважно стежив його колишній промоутер Олександр Красюк.

Олександр Красюк за місяць до бою за абсолют припинив співпрацю з Олександром Усиком. Втім, голова промоутерської компанії K2 Promotions підтримує з боксером дружні відносини, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Що сказав Красюк про майбутнє Усика?

Після бою в Красюка поцікавилися, хто має стати наступним суперником Усика. Відповідь промоутера стала несподіваною. На його думку, триразовий абсолютний чемпіон світу повинен піти на піку слави.

Наступним кроком Олександра Усика має стати завершення професійної кар'єри,

– поділився своїм баченням Красюк.

Претенденти на бій з Усиком

Зазначимо, що наразі є кілька потенційних кандидатів на наступний бій з Усиком. Тайсон Ф'юрі, який був присутнім на поєдинку, заявив про бажання організувати трилогію. Організатор боксерського сезону Riyadh Season Туркі Аль аш-Шейх мріє побачити битву Усика з новим проспектом дивізіону Мозесом Ітаумою.

Натомість промоутер Даніеля Дюбуа Френк Воррен сподівається організувати бій українця з обов'язковим претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером.

Цікаво, що після перемоги над Дюбуа на ринг вийшов епатажний боксер-блогер Джейк Пол. Він провів дуель поглядів з Олександром Усиком. Ютубер хотів би провести бій з українцем за правилами ММА.