Усик, Дюбуа та Джошуа: Чісора влаштував перформанс із вибором свого суперника на ювілейний бій

У ніч проти 9-го лютого 2025-го року Дерек Чісора провів свій останній бій у Манчестері. 41-річний ветеран боксу зустрічався зі шведом Отто Валліном.

Протягом усього поєдинку бажання Дерека Чісори перевалювало за край. Досвідчений боксер повністю перевершував свого молодшого суперника, який дуже ефектно полетів у 9-му раунді в нокдаун, пише 24 Канал.

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Голосування за нового суперника прямо на ринзі

Отто зумів підійнятись та продовжити бій. Боксери провели повний 12-раундовий двобій, який був схожий на м'ясорубку. Якщо Валлін був дуже пасивним у ринзі, то Чісора віддавав усього себе у своєму прощальному "танці" у Великій Британії. Протягом усього бою глядачі скандували ім'я Чісори, що додавало сил Дереку, який в останніх раундах вже ледь стояв на ногах.

Усі троє суддів віддали перемогу Дереку Чісорі – 112, 116-110, 117-109.

Після поєдинку Дерек влаштував справжнім перформанс прямо на ринзі. Чісора витягнув три зображення – Олександра Усика, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. 41-річний ветеран боксу не просто так витягнув саме цих боксерів. Дерек влаштував голосування серед глядачів на арені щодо свого наступного суперника у ювілейному 50-му поєдинку. Найгучніше трибуни відреагували на табличку із непереможним українцем та Ей Джеєм.

Натомість на табличку із зображенням Дюбуа глядачі відреагували свистом.

Чісора влаштував голосування щодо наступного суперника: дивіться відео

Нагадаємо, що за спиною Чісори 36 перемог у 49-ти боях (23 – нокаутом), у яких зазнав 13 поразок.