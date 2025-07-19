ШІ зробив фінальний прогноз на реванш Усик – Дюбуа: як змінились шанси у день бою

День довгоочікуваного реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа нарешті настав. Вже ввечері 19 липня на лондонському "Вемблі" уболівальники боксу дізнаються ім'я нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

24 Канал зробив запит на фінальний прогноз реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. До уваги брались не лише минулі прогнози, а й останні офіційні заходи боксерів перед боєм на "Вемблі".

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Який фінальний прогноз робить ШІ на реванш Усик – Дюбуа?

Штучний інтелект поділив їх реванш на три частини. У перших раундах ШІ прогнозує, що Дюбуа із перших секунд кинеться тиснути на Усика, аби спробувати закінчити бій ще до екватора поєдинку. Даніель буде використовувати свою перевагу у вибуховій силі, тиснути масою та агресією. Британець спробує змусити Олександра до близького бою.

До слова. Усик вдруге показав меншу вагу, аніж Дюбуа на церемонії зважування – 103,1 кілограма проти 110,5 у британця.

У середині зустрічі (4-6 раунди) ChatGPT передбачає, що Усик знайде оптимальну дистанцію, буде точно влучати боковими ударами та змушувати британця втрачати ритм.

Фінальні раунди ШІ віддав Усику. На його думку, Олександр буде підвищувати темп бою, контролювати центр рингу та навіть спробує нокаутувати Дюбуа.



Ключові факти боксерів / Скриншот із ChatGPT

Штучний інтелект прогнозує перемогу Усика за рішенням суддів або технічним нокаутом у середніх/пізніх раундах (8-12). ШІ впевнений, що реванш розвиватиметься за сценарієм першого їхнього лобового бою.

Нагадаємо, що у першому бою, який відбувся наприкінці серпня 2023-го, тріумфував Усик технічним нокаутом у 9 раунді.