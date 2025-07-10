Чи зможе Дюбуа перемогти Усика нокаутом у реванші на "Вемблі": прогноз ШІ

Вже 19 липня Олександр Усик зійдеться у реванші проти Даніеля Дюбуа. Їх битва за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

24 Канал зробив запит штучному інтелекту, аби дізнатись, які шанси у Даніеля Дюбуа нокаутувати Олександра Усика у реванші. Grok взяв до уваги результат першого бою боксерів, сильні сторони супертяжів, тактичні аспекти та вік українця.

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Чи програє Усик нокаут у реванші

Дюбуа буде надмотивований у реванші проти Усика. Даніель хоче взяти гору після поразки дворічної давнини. 26 серпня 2023 року у польському місті Вроцлав Олександр переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді. По ходу п'ятої трихвилинки "Динаміт" ще й завдав українському супернику удару нижче пояса, після якого Усик побував на канвасі.

Усик завдав Дюбуа лише другої поразки у його професійній кар'єрі. Після чого Даніель провів три переможні бої. "Динаміт" здолав Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Якраз проти Ей Джея Дюбуа востаннє виходив у ринг – у вересні 2024-го. У тому поєдинку Даніель нокаутував зіркового земляка вже у 5-му раунді.

Ця перемога стала для Дюбуа вже 22-ю у 24-х боях у професіоналах (21 – нокаутом) при 2-х поразках. Майже усі свої зустрічі Даніель завершував нокаутом, це підтверджує його потужність.

Також штучний інтелект назвав сильні сторони Усика. ШІ наголосив на непереможності Олександра. Українець тріумфував в усіх своїх 23-х боях на профі-рингу (14 – нокаутом). Також Grok заявив, що Усик є фаворитом майбутнього протистояння завдяки своїй технічності, майстерності, швидкості, роботі ніг і тактичному підходу.

Його поєдинки проти Тайсона Ф'юрі чудово продемонстрували, що Усик може витримувати усі 12 раундів проти сильніших та потужніших фізично суперників. Водночас експерти вважають, що вік Олександра позначиться на його швидкості, що може стати потенційно вразливим місцем.

Тактичні аспекти. Даніель Дюбуа спробує використати свою фізичну силу та агресивний стиль у реванші на "Вемблі". Британець буде завдавати багато ударів по корпусу Усика, як це було у першому їх лобовому поєдинку. Однак Олександр не є тим боксером, який буде стояти на місці та приймати ці удари.

Фактор віку і витривалості. Чим ближче до бою, тим більше розмов про вік Усика. 17 січня 2025 року Олександру стукнуло 38 років. Натомість Дюбуа лише 6 вересня поточного року виповниться 28 років. На думку ШІ, солідний вік може позначитись на швидкості та витривалості Усика у пізніх раундах реваншу. Водночас ніхто не відкидає здатності українця витримувати тиск так, як це було у боях проти Ф'юрі. Натомість і Дюбуа має слабкі показники витривалості у чемпіонських раундах.

Фінальний прогноз ШІ. У підсумку штучний інтелект зібрав усе до купи та оцінив шанси Дюбуа перемоги Усика у реванші нокаутом як відносно низькі – орієнтовно 10-15 відсотків. Для звитяги британця нокаутом Даніелю потрібно буде сколихнути суперника потужним ударом у перших раундах. Це буде "Динаміту" зробити не так легко враховуючи рухливість та роботу у захисті Усика. ШІ прогнозує, що найімовірнішим результатом реваншу буде перемога Усика нокаутом або за суддівськими записками.

Нагадаємо, що за декілька днів до реваншу Усик анонсував закінчення своєю кар'єри. Олександру залишилось провести лише битву із Дюбуа та ще один двобій.