Не Пивоваров: хто виконає гімн України перед битвою Усик – Дюбуа

У суботу, 19 липня, Олександр Усик повернеться на ринг після майже 7-місячної паузи. Він проведе бій проти потужного британського панчера Даніеля Дюбуа.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії. Стало відомо, хто виконає гімн України перед цією епохальною битвою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Усик – Дюбуа: хто виконає гімн України перед боєм?

Бій пройде у столиці Англії на стадіоні "Вемблі". Він буде забитий вщент, адже вже продано понад 90 тисяч квитків.

Перед такою великою кількістю людей гімн України виконає відома співачка Надя Дорофєєва.

Українського чемпіона підтримуватимуть не лише його команда та вболівальники, а й один із найвідоміших голосів країни – популярна співачка DOROFEEVA, яка матиме честь виконати національний гімн,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перед минулим поєдинком Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі гімн України виконував Артем Пивоваров.

Як Пивоваров виконав гімн України перед попереднім боєм Усика: дивіться відео

До слова. У Лондоні Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть реванш. Уперше вони билися в серпні 2023 року й тоді переміг українець технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Перед тим поєдинком гімн України виконувала Альона Омаргалієва.

Нагадаємо, що вечір боксу на стадіоні "Вемблі" розпочнеться о 19:00 за київським часом. Його можна подивитися в Україні легально на двох медіаплатформах.