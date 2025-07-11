"Він росте з кожним боєм": легенда українського боксу спрогнозував переможця битви Усик – Дюбуа

У суботу, 19 липня, спортивна спільнота буде стежити за вечором боксу в Лондоні, який відбудеться на стадіоні "Вемблі". Його головною подією стане битва Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Вони битимуться за звання абсолютна в надважкій ваговій категорії. Своєю думкою щодо цього поєдинку поділився перший володар чемпіонського поясу з України Андрій Синєпупов, повідомляє 24 Канал із посиланням на vRinge.

Читайте також Сини вже із медалями, а доньки – його натхнення: що відомо та де зараз діти Олександра Усика

Синєпупов про реванш Усик – Дюбуа

Він вважає, що в цьому бою не буде жодної інтриги. Колишній боксер переконаний, що Олександр Усик перебуває на іншому рівні та впевнено декласує британського бійця.

Я думаю, що у Дюбуа шансів немає, і другий бій відрізнятиметься від першого тим, що Олександр впевненіше переможе Дюбуа. Наразі я взагалі не бачу боксера, який міг би перемогти Олександра Усика. Він росте з кожним боєм, він недосяжний зараз,

– сказав Синєпупов.

Зазначимо, що це буде друге протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. В серпні 2023 року українець переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Довідка. Андрій Синєпупов – перший володар чемпіонського поясу в історії незалежної України. У 1994 році він став інтерконтинентальним чемпіоном WBO у легкій вазі. Також був одним із тренерів "Українських отаманів".

Нагадаємо, що напередодні Усик і Дюбуа показали, в якій фізичній формі перебувають перед боєм. Вони виглядають дуже потужно.