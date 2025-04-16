Ексчемпіон світу дав детальний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик у 2024 році остаточно зачистив хевівейт, здолавши двічі до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Вже зовсім скоро українець має повернутися на ринг, щоб знову спробувати стати абсолютом.

Йому не вистачає лише пояса IBF, яким наразі володіє Даніель Дюбуа. Команди обох боксерів узгоджують останні деталі та, за інсайдерською інформацією, вже навіть домовилися про дату майбутнього поєдинку.

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Прогноз від Фремптона

Своєю думкою щодо цього протистояння поділився колишній чемпіон світу Карл Фремптон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Box Nation. Він вважає, що фаворитом є українець, проте це не буде односторонній бій.

Я даю досить великий шанс Дюбуа. Хоча Усик все одно буде фаворитом, але Данієль має хороші шанси перемогти в цьому бою. Якщо згадати, як пройшов перший бій – там був удар у корпус, чи що це було – я досі вважаю, що це був удар за правилами,

– сказав Фремптон.

На думку британця, тоді Усик скористався ситуацією, адже бій проходив у Польщі, тож він сприймався як домашній боєць. За словами Фремптона, український боксер на досвіді взяв паузу, хоча, якби рефері почав відлік, то він би теж встав і продовжив боксувати.

Проте зараз Карл вважає, що "Динаміт" значно спрогресував, тож на поціновувачів боксу очікує конкурентний поєдинок. Він розповів, завдяки чому Дюбуа може розраховувати на перемогу:

"Даніель зараз став кращим, ніж у першому бою. Він повинен нав’язати свій стиль, пробити потужним ударом, щоб перемогти. Дюбуа не виграє по очках, якщо тільки не буде кількох нокдаунів. Усик – майстер боксу, він читає суперників прямо під час бою. Тому джеб Даніеля буде критично важливим. В Усика є певна вразливість по корпусу.

Тому треба бити по тілу, коли буде можливість. І найголовніше – нав’язати бій на короткій дистанції, використати свою масу, зробити це близьким боєм, а не технічним боксом з дистанції. Хоч він і більший, але Усик надто розумний, щоб щось пропускати з далекої дистанції. Тож Даніелю треба бути близько, працювати джебом і, коли буде шанс, бити по корпусу".

Довідка. Перший бій Усик – Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що всього на професійному рівні Олександр Усик провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги. Раніше він анонсував, що планує ще двічі вийти на ринг, після чого повісить рукавички на цвях.