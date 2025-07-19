Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Дюбуа в битві з Усиком

У суботу, 19 липня, відбудеться велике шоу боксу в Лондоні. Його головною подією стане бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

За нього битимуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився Тайсон Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Усик – Дюбуа: кому Ф'юрі прогнозує перемогу в реванші?

Колишній чемпіон світу в типовій для себе манері спочатку розповів, чи розглянув би варіант провести битву з "Динамітом", якби той переміг українського бійця. Він переконаний, що знищив би 27-річного британця:

"Це було б неймовірно. Думаю, Френк Воррен зробив фантастичну роботу з Даніелем. Він вивів його з аматорського боксу до чемпіонства у світі. Тепер його називають Убивцею королів. Він дуже добре себе проявив, і я щиро радий за нього. Коли він торік бився з Джошуа, мені було неприємно це говорити, але я був єдиним, хто в прямому ефірі сказав, що Дюбуа переможе.

І це не тому, що він кращий чи гірший, просто в них схожі стилі, але Даніель значно молодший – на 10 років. Але якби цей бій з Дюбуа таки відбувся, я просто розбив його в пух і прах. Я б відбив йому вуха з однією рукою за спиною. Думаю, всі це знають. У нього недостатньо швидкі рефлекси. Він не має достатньої швидкості, ні в руках, ні в ногах, щоб боксувати зі мною. Я б його нокаутував".

А щодо бою Дюбуа з Усиком, то "Циганський король" прогнозує перемогу українцю. Британець віддав належне володарю поясів WBC, WBO, WBA та IBO, заявивши, що він має перемогти в пізніх раундах нокаутом.

Я не думаю, що Дюбуа взагалі переможе Усика. Українець – хитрий, досвідчений суперник, він багато рухається. Ми всі знаємо: якщо стояти прямо перед Даніелем Дюбуа, він проб’є в тобі діру. Але, якщо навколо нього постійно рухатися – він, швидше за все, втомиться та десь після восьмого раунду сяде на коліно після джебу,

– сказав Ф’юрі.

Довідка. В першому бою Усик – Дюбуа, який відбувся в серпні 2023 року, був саме такий сценарій. Українець у восьмому раунді відправив британця в нокдаун, а вже в наступній 3-хвилинці влучив джебом у голову й той взяв коліно, після чого не підвівся, програвши технічним нокаутом.

Нагадаємо, що 24 Канал напередодні зробив підбірку прогнозів від зірок боксу на реванш Усик – Дюбуа. В ній знайшлося місце думкам від Дениса Берінчика до Леннокса Льюїса.