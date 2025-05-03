Він нудний хлопець, – Дюбуа назвав рецепт перемоги над Усиком, оцінивши його стійкість

Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа у пекельному реванші. На кону поєдинку століття звання асболютного чемпіона світу у надважкій вазі.

"Динаміт" поділився очікуваннями від реваншу із Королем хевівейту. Британський боксер назвав рецепт перемоги, оцінивши українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Що сказав Дюбуа

Даніель Дюбуа вважає, що він зможе перемогти Олександра Усика в очному протистоянні. Британський боксер розповів, як здолати українського чемпіона.

На думку Дюбуа, Усик має високу психологічну стійкість. "Динаміт" наголосив, що йому треба добре підготуватись до бою проти Олександра у всіх аспектах.

Ці українці, вони завжди працюють з його свідомістю та розумом. Мені потрібно просто бути у формі фізично та духовно. Цього буде достатньо для перемоги. Уся справа у його іграх розуму. На мою думку, він загалом нудний хлопець, який вдома займається оцими всіма справами. Треба просто його перебоксувати,

– сказав Дюбуа.

Британський боксер зачепив тему скандального удару у першому бою у 2023 році. Він вважає, що панч був повністю легальний, тому йому просто потрібно не слухати людей, які мають іншу думку.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на "Вемблі" – 19 липня 2025 року.

Раніше Даніель Дюбуа назвав наступного суперника після реваншу проти Олександра Усика. "Динаміт" має наміри побитись з колишнім чемпіоном світу з Британії.