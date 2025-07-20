Усик вийшов в ефектному костюмі на бій з Дюбуа: в якому образі був українець

У суботу, 19 липня, у довгоочікуваному реванші зійшлися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Бій відбувається на лондонському "Вемблі".

Олександр Усик, як завжди потішив шанувальників яскравим образом. Цього разу боксер вийшов у стилі енергетика ДТЕК, який бореться за світло, пише 24 Канал.

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Образ Усика на вихід

Олександр з'явився на арені в супроводі десяти боксерів, під звучання урочистої "Аве Марії", що ймовірно присвячено народженій донці. А безпосередній вихід до рингу супроводжувався вже традиційною для нього піснею про козаків-соколів.

Костюм боксера складався з сірої мантії з емблемою ДТЕК, а також рукавчики з орнаментом української вишиванки.



Образ Олександра Усика / Скриншот з трансляції MEGOGO

Відзначимо, що вихід Олександра Усика під "Ave Марію" мав особливий сенс.