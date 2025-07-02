Ф'юрі може повернутися в бокс: Тайсон зробив гучну заяву та згадав про Усика

"Циганський король" не може відійти від двох поразок від українця. Попри завершення кар'єри Ф'юрі досі мріє про ще один реванш із Усиком.

Один з найкращих боксерів сучасності Тайсон Ф'юрі у січні цього року оголосив про завершення кар'єри. Втім досі існує ймовірність, що "Циганський король" повернеться у спорт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing Scene.

До теми Друг Путіна запросив Джошуа, Ф'юрі та Чісору на російський турнір у Стамбулі

Жадає бою з Усиком

Британець допустив, що може знову вийти на ринг найближчим часом. Втім єдиною його умовою для цього є організація бою проти Олександра Усика.

Якби я повертався, то тільки заради бою з Усиком. Я хочу чесного результату бою, який має пройти в Англії. Саме його я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним,

– заявив Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, що саме бої проти українця стали останніми в кар'єрі 36-річного Ф'юрі. Минулого року Тайсон двічі виходив на ринг проти Усика і в обох зустрічах зазнав поразки за рішенням суддів.

Після програшу у травні "Циганський король" втратив звання чемпіона за версією WBC, яким володів з 2020 року. Загалом за свою професійну кар'єру Тайсон виграв 34 з 37-ми поєдинків.

Читайте також Усик назвав свого наступного суперника після реваншу з Дюбуа

Усик же після перемоги над Ф'юрі став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Пізніше він був змушений залишити вакантним пояс IBF.

Він дістався Даніелю Дюбуа, який виграв бій проти Філіппа Хрговича. Втім вже 19 липня Усик знову може стати абсолютом, адже битиметься проти британця на "Вемблі".