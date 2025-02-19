Усик зізнався, який бій проти Ф'юрі був важчим

Олександр Усик у 2024 році став безапеляційним королем хевівейту. Він піднявся на вершину цього дивізіону після того, як двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі.

Це дозволило йому стати першим абсолютом у надважкій ваговій категорії у XXI столітті. Українець розповів, яка перемога далася йому важче.

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Підготовка сильно відрізнялася

Об'єднаний чемпіон світу однозначно заявив, що перша, повідомляє 24 Канал із посиланням на RTF. На це вплинуло перенесення тієї битви, через яке українець витратив дуже багато сил на тренувальний табір:

Для мене перший бій був набагато важчим, ніж другий. Тоді через перенесення ми робили два тренувальні табори. Спочатку три місяці підготовки, потім лише тиждень відпочинку та знову три місяці в залі. Цього разу було легше, бо я провів чотири місяці за раз у таборі одразу перед боєм з Ф'юрі.

Нагадаємо. Обидва поєдинки тривали всі 12 раундів. У першому український боксер здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, а у другому – одноголосним.

Зазначимо, що наразі майбутній суперник Олександра Усика залишається невідомим. Очікується, що він буде битися проти переможця бою Дюбуа – Паркер за звання абсолютного чемпіона світу.