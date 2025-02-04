Бізнес чи піар Саудівської Аравії: Усик оцінив прибутки організаторів бою з Ф'юрі

Саудівська Аравія останнім часом стала законодавцем мод у світі боксу. Завдяки величезним контрактам боксери мріють стати учасниками сезону в Ер-Ріяді.

Тривалий час команда Олександра Усика не могла домовитися про об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі. Все змінилося після появи на арені впливового саудита Туркі Аль аш-Шейха, пише 24 Канал.

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Чи прибутковим був бій Усик – Ф'юрі

Організатор Riyadh Season запропонував учасникам битви такі контракти, від яких вони не могли відмовитися. Втім, у грандіозному шоу є й інша сторона медалі.

Чи отримують якісь прибутки організатори боксерського сезону, чи все заради піару Саудівської Аравії на міжнародній спортивній арені. Адже призовий фонд тільки першого бою склав понад 100 мільйонів фунтів.

Свою думку з цього приводу в інтерв'ю Forbes Україна висловив Олександр Усик.

"У кожного спортсмена є особистий контракт з компанією‐організатором. А їхні заробітки – не наші справи. Тому мені важко оцінити, що заробляють організатори. Моя думка – вони не надто відбивають ці кошти.

Превʼю трансляцій було продано на 100 млн доларів. Навіть більше. Для саудитів наразі важлива іміджева складова, закріпити свою країну на спортивній мапі світу. Вони можуть не рахувати так прямолінійно, що треба заробити на одному поєдинку", – розповів Усик.

Нагадаємо, що за перший бій проти Тайсона Ф'юрі Олександр Усик заробив 45 мільйонів доларів, а його суперник – 105 мільйонів.

Під час реваншу призовий фонд бою був ще більшим. Після битви Усик отримав чек на 114 мільйонів, а "Жадібне пузо" поповнив свої заощадження на 76 мільйонів доларів.