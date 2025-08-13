Усик зачарував мережу танцем з донечкою: миле відео
- Олександр Усик опублікував відео, де він танцює зі своєю молодшою донькою Марією під пісню Іво Бобула "Розмова з тобою".
- Марія є наймолодшою з чотирьох дітей Усика, який також виховує доньку Єлизавету та двох синів – Кирила та Михайла.
Олександр Усик 19 липня переписав історію боксу, ставши першим триразовим абсолютним чемпіоном світу. Для здобуття цього звання українець здолав британського панчера Даніеля Дюбуа.
Після короткої відпустки він повернувся в Україну й наразі відпочиває зі своєю родиною. Непереможений боксер поділився милими моментами зі свого життя, інформує 24 Канал.
Як Усик проводить час з молодшою донькою?
Олександр Усик у своїх соцмережах опублікував відео зі своєю донечкою. На ньому вони разом танцюють на подвір'ї.
Щаслива пара запалила під пісню Іво Бобула "Розмова з тобою". Боксер робив енергійні рухи, які з великим задоволенням повторювала маленька Марія.
Усик станцював зі своєю донькою: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше український чемпіон публікував ще одне миле відео зі своєю молодшою донечкою. На ньому він заспівав для маленької Марії.