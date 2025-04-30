Усик зробив прогноз на результат реваншу Джошуа – Дюбуа

Володар титулів WBO, WBA та WBC Олександр Усик на рингу зустрічався з топ-боксерами хевівейту. Українець достеменно знає можливості своїх суперників.

Даніель Дюбуа значно додав у майстерності після поразки від Олександра Усика у серпні 2023 року. Підтвердженням цьому стала яскрава перемога "Динаміту" над Ентоні Джошуа, пише 24 Канал.

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Усик порівняв Джошуа та Дюбуа

Втім, український чемпіон вважає Ей-Джея сильнішим боксером. У ймовірному реванші Джошуа – Дюбуа він віддає перевагу досвідченішому бійцю. Про це Усик сказав в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

"Якщо бій Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться сьогодні, я знову скажу, що Джошуа переможе. Але Даніель – це дуже небезпечний опонент. Він чемпіон світу, має сильний удар. Вони обидва чудові бійці. Мій фокус – це мій табір та мій опонент.

Я вважаю, що Джошуа кращий, як боксер, у нього хороші навички боксу, він є олімпійським чемпіоном. Так, Ентоні Джошуа програв Даніелю Дюбуа, але мені більше подобається Ентоні Джошуа в плані стилю боксу", – розповів Усик.

Проте другий бій Джошуа та Дюбуа лише в планах. Наразі "Динаміт" готується до реваншу з Усиком. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Переможець реваншу зустрінеться з тимчасовим володарем титулу WBO Джозефом Паркером. Новозеландець давно мріє стати володарем повноцінного поясу.