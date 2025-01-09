Несподіваний вибір: Усик назвав найкращого молодого боксера у світі
Король надважкого дивізіону Олександр Усик незабаром святкуватиме свій 38-й день народження. Тож природньо, що журналісти запитали в українця про самого перспективного молодого боксера у світі.
Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик розпочав професійну кар'єру у 2013 році. З того часу українець став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях – крузервейті та хевівейті, пише 24 Канал.
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Хто найкращий молодий боксер у світі
Найкращі перспективи досягти подібних успіхів, на думку Усика, має Даніель Лапін. На цей час Олександр вважає чемпіона WBA Continental та IBF Continental у напівтяжкій вазі найкращим молодим боксером у світі. Про це він розповів у коментарі TNT Sports.
Найкращий молодий боксер у світі? Це Даніель Лапін,
– сказав Усик.
Досягнення українського проспекту
- Нагадаємо, що Даніель Лапін – син заслуженого тренера України Сергія Лапіна. На аматорському рівні вигравав чемпіонат України та був призером чемпіонату Європи.
- У 2020 році Даніель дебютував на профі-рингу. На його рахунку 11 перемог у 11 поєдинках. Свій перший титул IBO Continental Лапін здобув 26 серпня 2023 року, коли достроково переміг німця Аро Шварца.
- В андеркарді першого бою Усик – Ф'юрі Лапін нокаутував Октавіу Пудивітра та став володарем титулу WBA Intercontinental.
- Ще один чемпіонський пояс Даніель здобув 21 грудня, коли відбувся реванш Усик – Ф'юрі. 27-річний українець став чемпіоном IBF Intercontinental у напівважкій вазі.