Несподіваний вибір: Усик назвав найкращого молодого боксера у світі

Король надважкого дивізіону Олександр Усик незабаром святкуватиме свій 38-й день народження. Тож природньо, що журналісти запитали в українця про самого перспективного молодого боксера у світі.

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик розпочав професійну кар'єру у 2013 році. З того часу українець став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях – крузервейті та хевівейті, пише 24 Канал.

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Хто найкращий молодий боксер у світі

Найкращі перспективи досягти подібних успіхів, на думку Усика, має Даніель Лапін. На цей час Олександр вважає чемпіона WBA Continental та IBF Continental у напівтяжкій вазі найкращим молодим боксером у світі. Про це він розповів у коментарі TNT Sports.

Найкращий молодий боксер у світі? Це Даніель Лапін,

– сказав Усик.

Досягнення українського проспекту