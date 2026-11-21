Олександр Усик назвав своє головне завдання в житті. За його словами, це той максимум, до якого він прагне.

Таке зізнання футболіст зробив у інтерв'ю для ютуб-каналу Bet It Drives Show. На тему свого максимуму Усик заговорив після того, як оцінив себе в ролі батька.

Що для Усика є максимумом у житті

Олександр Усик зізнався, який є максимум у його житті. Для нього це "врятуватись і принести Богу чисту душу.

А нагорода – це рай,

– зазначив боксер.

На цю тему в спілкуванні з ведучим ютуб-каналу спортсмен вийшов після того, як назвав себе самокритичною людино. Перед тим Усик оцінював себе в ролі батька. Він розповів, що не вважає себе найкращим тато, бо він мало часу може проводити з дітьми.

Утім, за його словами, в нього є прекрасна дружина, яка каже, що головне не кількість, а якість проведеного з дітьми часу. Й Усик розуміє, що діти люблять батька так, як його любить їхня мати. І в цьому сенсі в дітей Усика є дуже гарний приклад.

Що розповідав Усик про дружину

Також Олександр Усик детальніше розповів про свої стосунки з дружиною. Зокрема, він назвав себе "каблуком", навіть "царем усіх каблуків", бо він довіряє своїй дружині Катерині абсолютно в усіх питаннях.

Зокрема, й у бізнесі. Вона допомагає Олександру розібратись, із ким варто мати справи, а з ким ні, бо вона з першого погляду може прочитати людину наскрізь.