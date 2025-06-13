Не Клички, і не Ломаченко: який український боксер не програв жодного бою

Україна подарувала світу чимало видатних та талановитих боксерів. Серед них ті, хто зазнав гіркоти поразок, так і тих, які залишаються непереможними у професійному ринзі.

Серед яскравих представників українського боксу можна відзначити братів Віталія та Володимира Кличків, Дениса Берінчика, а також Василя Ломаченка. Проте усі вони зазнавали поразок, повідомляє 24 канал.

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Український боксер, який не відчув смак поразки

Олександр Усик завдяки своїм досягненням у професійному ринзі став обличчям українського боксу. Король хевівейту пройшов тернистий шлях до вершини, завдяки своїй дисципліні, витримці та характеру.

Спочатку Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, здолавши чимало іменитих конкурентів у дивізіоні. Згодом український боксер зміг підкорити надважку вагу.

Найгучніша перемога Олександра Усика відбулась у травні 2024 року. Тоді українець роздільним рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті з 1999 року.

До слова. Олександр Усик добре проявив себе ще під час виступів серед аматорів. У 2012 році український боксер завоював "золото" Олімпіади у Лондоні, здолавши у фіналі італійця Клементе Руссо.

Зазначимо, що всього за кар'єру у професійному ринзі Олександр Усик провів 23 поєдинки та не зазнав жодної поразки. У 14 з них український чемпіон перемагав нокаутом.

Наразі Олександр Усик готується до битви проти Даніеля Дюбуа у Лондоні. Реванш між українцем та британцем відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі".

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