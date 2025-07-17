Директор московського цирку звинуватив Усика у зраді Росії та Криму: крінжова заява від клоуна

Уродженець Криму Едгард Запашний виступив із критикою Усика через його проукраїнську позицію. Через це він побажав Олександру програшу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Олександр Усик із честю представляє Україну на міжнародних змаганнях. Через це боксер став "червоною ганчіркою" для російських пропагандистів, повідомляє 24 Канал.

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Що сказали в Росії?

Представників країни-терористки дуже бісить проукраїнська позиція Олександра, адже він є одним з найвідоміших уродженців Криму. Чергову порцію дивних заяв видав Едгард Запашний.

Чоловік народився у Ялті, а зараз є генеральним директором у московському державному цирку. При цьому Едгард позиціонує себе як експерт з боксу. Його заяви про "зраду Росії" Усиком і справді звучать кумедно.

На мій погляд, Усик є фаворитом, але вболівати я буду за Дюбуа. Я розчарований в Усику як у людині. Він зрадив російсько-українську дружбу, зрадив Крим, зрадив віру. Усе це мене не влаштовує в ньому, тому вболіватиму проти нього. По-друге, мені не подобається, коли чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі не може нікого нокаутувати. Дюбуа може, тому вболіватиму за нього,

– заявив Запашний в інтерв'ю пропагандистським росЗМІ.

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Нагадаємо, що минулого року Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Проте після бою із Ф'юрі українець був змушений віддати пояс IBF переможцю поєдинку Дюбуа – Хргович.

Тепер же 19 липня Усик зійдеться у ринзі із Дюбуа та матиме змогу знову стати абсолютним чемпіоном світу. Суперники вже зустрічались один з одним у 2023 році. Тоді Олександр як раз нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді, про що Запашний забув згадати.