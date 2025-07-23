"Номер один у світі": Хірн дав незвичайну пораду Усику після перемоги українця над Дюбуа

У суботу, 19 липня, Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа. У історичному реванші український боксер знищив представника Великої Британії у рідних стінах суперника на "Вемблі" у Лондоні.

Таким чином Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Едді Хірн висловився про майбутнє Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Що Хірн порадив Усику?

Впливовий промоутер не розуміє, що робити Олександру Усику після перемоги над Даніелем Дюбуа. Хірн вважає, український боксер повинен завершити професійну кар'єру.

Едді Хірн наголосив, що Олександр Усик провів чудовий поєдинок проти Даніеля Дюбуа. Якщо українському боксеру подобається битись, хай б'ється далі, але у цьому більше немає сенсу.

Я просто не бачу, хто може його перемогти. Усик – номер один у світі незалежно від вагової категорії. Він на голову вище за всіх інших. Він – сенсаційний, геніальний, видатний боєць свого покоління,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у пекельному реванші. Український боксер поклав на канвас британського бійця у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Ентоні Джошуа красиво привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа. Британський боксер підкреслив важливі деталі.