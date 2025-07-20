Туркі назвав несподіваного суперника для Усика після реваншу проти Дюбуа

У суботу, 19 липня, відбувся довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український чемпіон знищив британського боксера в очному протистоянні на "Вемблі" у Лондоні.

Туркі Аль аш-Шейх висловився щодо Олександра Усика. Міністр розваг Саудівської Аравії обрав наступного суперника для українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку чиновника в Х.

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Якого суперника для Усика обрав Туркі?

Туркі Аль аш-Шейх вже організував чималу кількість топових боїв. Зокрема, під началом міністра розваг Саудівської Аравії відбулись два поєдинки Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Наступним суперником для Усика Туркі Аль аш-Шейх обрав молодого британського боксера. Чиновник, хотів би побачити бій між українським чемпіоном та Мозесом Ітаумою.

Я хочу бачити бій Усика проти Ітауми. Це саме той поєдинок,

– написав Ітаума.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у п'ятому раунді головного бою великого вечора боксу у Лондоні. Український чемпіон не залишив шансів опоненту.

Мозес Ітаума проведе свій наступний бій 16 серпня 2025 року в Саудівській Аравії. Британський боксер битиметься з досвідченим земляком Ділліаном Вайтом у головному бою шоу.