Джейк Пол є однією із найбільш обговорюваних персон у боксерській спільноті. Боксеру-блогеру приписують потенційну битву проти Олександра Усика.

Якщо Олександр Усик таки колись поб'ється проти Джейка Пола, то буде ця зустріч в октагоні за правилами змішаних єдиноборств. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту, аби спрогнозувати фінальний результат протистояння Усик – Пол.

Який прогноз на бій Усик – Пол зробив ШІ?

Штучний інтелект порівняв та виділив сильні сторони Усика та Пола-молодшого.



Порівняння Усика та Пола / Скриншот із ChatGPT

Водночас Усик має істотну перевагу над Полом-молодшим в ударній техніці. Тому Олександр просто знищить потенційного суперника у стійці, якщо той не переведе бій у партер. Джейк просто не витримає понад 1-2 раундів, якщо українець задасть боксерський темп.

Натомість у партері буде перевага Пола. Його навички в ММА зіграють на руку. Водночас перед Полом постане непросте завдання – перевести Усика у партер буде нелегкою прогулянкою у клітці.

Який висновок дав штучний інтелект?

Усик може нокаутувати Пола у 1-2 раундах. Точність, таймінг і темп Олександра – поза межами можливостей Пола, на думку ШІ.

Якщо Джейку вдасться нав'язати боротьбу і перевести бій у партер, то в американця буде шанс на сабмішн або ground-and-pound. Штучний інтелект не робить із Пола у цьому варіанті "домінатором". Адже Усик є дуже витривалим, сильним фізично бійцем навіть без досвіду у змішаних єдиноборствах.

Фінальний прогноз ШІ. Усик виграє у 1-2 раундах, якщо Пол не переведе у партер. 40 відсотків на перемогу Пола сабмішном, якщо бій затягнеться або піде у партер.

До слова, Sky Sports процитувало слова Накіса Бідаріана, який представляє інтереси Пола, про те, що команда Усика зацікавлена у такому бою у клітці.

Усик та його команда дуже хочуть організувати цей бій. Чудово, тепер нам залишилося знайти тільки час і місце проведення,

– сказав Бідаріан.

Раніше директор команди українського боксера Сергій Лапін заявляв, що протистояння Усика та Пола може відбутись у 2026 році. Слова представника Усика цитувало видання Seconds Out Boxing News.

Нагадаємо, що Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Скинув Олександра із олімпу Теренс Кроуфорд, який став новим абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі після перемоги над Саулем Альваресом.