Усик відповів на питання, у чому схожість Путіна та Гітлера

Четвертий рік триває повномасштабна війна проти України, яку розпочав російський диктатор Владімір Путін. Своїми діями очільник Кремля нагадує нацистського лідера Адольфа Гітлера.

Володар титулів WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик поділився своєю думкою про президента Росії Владіміра Путіна. Він порівняв його з Адольфом Гітлером, який розпочав Другу світову війну, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Усик закликав Путіна зупинитись

Чемпіон світу з боксу розповів, як російська армія щодня бомбардує житлові будинки та цивільну інфраструктуру України, називаючи їх воєнними об'єктами.

"Чи схожі Путін і Гітлер? Так, безумовно, це правда. Бо коли ракета летить у дім – це дім, а не військова інфраструктура, це не армія. Це просто дім. Там живуть діти, бабусі, дідусі… А росіяни кажуть: "Це військовий об'єкт". Ви божевільні?

У мене багато відео, дуже багато відео. Не тільки Київ – Донецьк, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя, Луганськ – дуже багато, і це не військова інфраструктура. Це будинки, лікарні, театри, крамниці, ринки. Божевілля.

Моє послання Путіну? У мене немає послання. Будь ласка, зупинись", – сказав Усик.

Раніше Усик звернувся до президента США Дональда Трампа. Боксер попросив політика зупинити війну в Україні та не віддавати росіянам українські території.

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа. Боксери в очному протистоянні визначать абсолютного чемпіона світу.