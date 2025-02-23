Зірковість фото зашкалює: Усик зустрівся в Ер-Ріяді з феноменальним Роналду

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик з користю відвідав столицю Саудівської Аравії. Українець побував на грандіозному вечорі боксу в Ер-Ріяді та поспілкувався з легендарним Кріштіану Роналду.

Напередодні боксерського шоу в Ер-Ріяді Олександр Усик відвідав матч за участю Аль-Насра, за який грає славнозвісний Кріштіану Роналду. Крім того, український чемпіон встиг поспілкуватися з живою легендою світового футболу, пише 24 Канал.

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Усик зробив Роналду футбольний подарунок

Олександр Усик опублікував спільне фото з португальським нападником Аль-Насра. Українець, який має чинний контракт з житомирським Поліссям, подарував Роналду свою футболку з номером 17 та автографом.

Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один в одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Повага Кріштіану за його відданість та спосіб мислення. До зустрічі, друже!,

– написав Усик у своєму інстаграмі.

Усик підписав футболку для Роналду / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Олександр Усик з липня 2023 року перебуває на контракті в житомирському Поліссі. Чемпіон світу з боксу провів за "вовків" лише один матч в рамках товариського турніру Winter Cup на початку 2022 року.

Усик мріє зіграти за Полісся у матчі проти київського Динамо, за яке вболівав з дитинства. У другому колі чемпіонату УПЛ цей поєдинок відбудеться у 28 турі. Базова дата поєдинку – 10 травня.