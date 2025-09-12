Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик кілька останніх років домінує у надважкому дивізіону. У Росії підгорає від успіхів українця, а тому там вирішили згадати про свого "Вітязя" Олександра Повєткіна.

Путініст Олександр Повєткін завершив кар'єру у 2021 році після серії допінгових скандалів. Та це не хвилює діячів з країни-агресора, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Кого в Росії вважають переможцем бою Усик – Повєткін?

Російський промоутер Володимир Хрюнов назвав переможця бою Усик – Повєткін, якби такий відбувся. Представник країни-агресорки поставив "Русского Витязя" на п'яте місце серед найкращих супертяжів в історії боксу, а тому переконаний у його легкій перемозі над Усиком.

Ми з Олександром Повєткіним багато де побували в різних умовах. Повєткін, якби не підкилимні ігри, коли проти нього боролися всім світом, звинувачували його в тому, чого немає, нібито виявили допінг, а ще історія з мельдонієм, то Олександр реалізував би себе і впевнено посідав би місце номер "один" в історії боксу. У Повєткіна потенціал був вищим, ніж в Олександра Усика. На піку росіянин переміг би українця нокаутом

– заявив Хрюнов.

Як бачимо, росіяни традиційно скаржаться на вселенську змову проти їхніх спортсменів. Вони не визнають системне вживання допінгом своїми спортсменами та об'єктивними результатами поєдинків.

Як Повєткін бився з Кличком?

Під час професійної кар'єри Повєткін зустрічався з топовим українським боксером. У 2013 році в Москві відбувся чемпіонський бій між Володимиром Кличком та "Русскім Витязем".

Українець домінував на рингу та фактично знищив суперника.

"Доктор Сталевий Молот" перевершив росіянина за кількістю ударів більш ніж у чотири рази. Судді одноголосно віддали перемогу українцю.

Володимир Кличко завдав росіянину першої поразки в кар'єрі та показав справжній рівень "Витязя".

