Усик пояснив неочікуваний вибір пісні для виходу на бій проти Дюбуа

Олександр Усик у пекельному реванші знищив Даніеля Дюбуа. Український чемпіон розбив британського боксера на легендарному стадіоні "Вемблі" на очах десятків тисяч фанатів.

На переможний бій проти Дюбуа Усик вийшов під пісню "Ave Maria". Король хевівейту пояснив, чому обрав саме це музичний супровід, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Чому Усик вийшов під Ave Maria?

Олександр Усик майстер шоу та видовищних виходів на ринг. Бій проти Даніеля Дюбуа не став виключенням для абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Український боксер ефектно з'явився на бій з британським боксером. Усик розповів, що його вихід на ринг під пісню "Ave Maria" пов'язаний з вірою у Бога.

Я вірю в Бога, але Марія – моя небесна мати. Ця музика мене мотивує. Я люблю музику. Я люблю танцювати,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик знищив Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді. Спочатку український чемпіон відправив суперника у нокдаун, а у за лічені секунди завершив бій нокаутом.

Раніше повідомляли, що Туркі Аль аш-Шейх назвав суперника для Олександра Усика після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Чиновник хоче побачити бій ще одного британця проти українського боксера.