Усик відверто зізнався, чи збирається йти у політику: що сказав боксер

Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Однак український чемпіон не забуває нагадувати про себе, раз по раз з'являючись у медійному просторі.

Нещодавно Король хевівейту висловився про те, чим займатиметься після того, як покине професійний ринг. Зокрема, боксер поділився думками про політичну кар'єру, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Чи піде Усик у політику

Олександр Усик відповів на питання журналіста, чи збирається боксер піти у політику після завершення кар'єри. Український чемпіон наголосив, що його це не цікавить.

Король хевівейту підкреслив, що розбирається у боксі. А політику Усик порівняв з лижним спортом.

Політика для мене – це як лижний спорт (показує рукою траєкторію з постійною зміною напрямку руху – 24 канал). Я не люблю політику і не хочу туди лізти,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Зіркові хевівейтери битимуться на легедарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Тапу Опетая назвав переможця майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Відомий тренер назвав слабку сторону українського боксера.