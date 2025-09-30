"Я їду в лікарню": як "Скеля" спарингував з Усиком під час зйомок фільму
- Олександр Усик знявся у фільмі "Незламний" з Двейном "Скелею" Джонсоном, де вони провели справжній спаринг без каскадерів.
- Фільм вже отримав нагороду "Срібний лев" на кінофестивалі у Венеції, а в світовому прокаті з'явиться 3 жовтня, в Україні - 9 жовтня.
Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик змінив амплуа та спробував себе у ролі кіноактора. Його партнером на знімальному майданчику був зірковий Двейн "Скеля" Джонсон.
Відомий американський актор та реслер Двейн "Скеля" Джонсон у спортивній драмі "Незламний" ("The Smashing Machine") зіграв головну роль. У картині його персонаж – легендарний боєць ММА Марк Керр, повинен був битися з українцем Ігорем Вовчанчиним, образ якого втілив Олександр Усик, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.
Читайте також Усик з дружиною відвідали прем'єру фільму "Незламний" на кінофестивалі у Торонто
Як пройшов спаринг "Скелі з Усиком?
Режисер стрічки Бенні Саффді вирішив не використовувати каскадерів. Тож "Скелі" довелося провести справжній бій з Усиком – абсолютним чемпіоном світу з боксу. У першому ж клінчі Двейн відчув силу українця.
"Коли ми схопилися, я відчув його силу, його базу. І одразу зрозумів: це дуже небезпечний хлопець", – розповів Джонсон.
"Скеля" відмітив, що зовнішність Усика є оманливою. У рингу боксер перетворюється з веселуна на безжального бійця.
Він може здаватися простим і навіть трохи скромним. Але в рингу все змінюється – ти відчуваєш його ноги, його стійку, його вибухову швидкість. І коли ми почали спаринг, я зрозумів: якщо хоч один з цих ударів пройде, я поїду в лікарню,
– поділився враженнями "Скеля".
Зазначається, що заради фільму Двейн Джонсон наростив м'язову масу на 14 кілограмів. Проте це не допомогло йому у спарингу з українською суперзіркою.
Коли вийде на екрани фільм з Усиком?
- Фільм за участю Олександра Усика вже встиг отримати першу нагороду. На кінофестивалі у Венеції стрічка отримала "Срібного лева" за режисуру.
- У світовому прокаті прем'єра стрічки відбудеться 3 жовтня, а от українські глядачі зможуть побачити її 9 жовтня.
- До слова, вже вийшов український трейлер фільму спортивної драми "Незламний" ("The Smashing Machine").
Трейлер фільму "Незламний"
Раніше Двейн "Скеля" Джонсон розповів про несподівану пристрасть українського боксера Олександра Усика до солодкого.