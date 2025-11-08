Усик вперше розповів про спортивний центр, який побудував в Україні

Українець Олександр Усик є одним з найбагатших боксерів за всю історію цього виду спорту. Абсолютний чемпіон інвестує зароблені кошти в спортивну інфраструктуру України.

Зірка світового боксу Олександр Усик повідомив про завершення будівництва спортивного комплексу в Україні. Таким чином боксер інвестує в майбутнє своєї Батьківщини, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

Як Усик вкладає гроші в Україну?

Триразовий абсолютний чемпіон поділився подробицями будівництва амбітного проєкту, який допомагатиме спортсменам готуватися до змагань.

Ми не будуємо квадратні метри – ми будуємо мрію, яку ви будете залишати своїм дітям. В мене є в Україні вже побудований невеличкий спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки. Можна приїхати порибалити, потренуватися, або з командою провести збори, поруч вже будується ресторан,

– розповів Усик.

Окрім спортивних об'єктів Усик інвестує гроші у будинки для відпочинку, не забуваючи про майданчики для фізкультури.

"Ми ж можемо не тільки розвивати спортивну інфраструктуру, а ще й будувати для відпочинку людей, де в цьому ж комплексі вони будуть мати ще й спортивні майданчики та додаткові гарні речі", – сказав Усик.

Який бізнес розвиває Усик?