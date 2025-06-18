Усик міг і не показати шаблю Мазепи після бою з Ф'юрі: з'явилися цікаві подробиці

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик влаштував ефектний перформанс після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Український боксер нагадав багатомільйонній аудиторії про гетьмана Івана Мазепу.

Унікальний історичний артефакт XVII століття для демонстрації передав Чернігівський обласний музей імені В.Тарновського. Директор закладу Максим Блакитний поділився подробицями цікавої події, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Ризик з показом Усиком шаблі Мазепи був виправданий

Олександр Усик захоплюється українським козацтвом та неодноразово популяризував його на світовій арені. Тож боксер зацікавився ідеєю демонстрації шаблі славетного гетьмана, ім'я якого Росія намагалася спаплюжити.

Історична реліквія була доставлена в Ер-Ріяд, але її демонстрація могла відбутися лише за однієї умови.

Реставратори з Національного науково-дослідного реставраційного центру України порадили саме в такий спосіб експонувати шаблю – на рингу після перемоги. І сторона Олександра Усика пристала на це. Домовились: якщо буде перемога – музейний предмет демонструється, якщо ні – не демонструється. Наші партнери погодилися йти на такі ризики, і вони виявилися виправданими,

– розповів директор Чернігівського музею.

Зазначимо, що під час перевезення шаблі до Саудівської Аравії її оцінили у 220 тисяч євро, хоча з історичного погляду цей експонат є безцінним. Клинок був виготовлений на території колишньої Османської імперії з булатної сталі. Шабля вирізняється своїм візерунком, твердістю та пружністю.

Шабля Івана Мазепи / фото з фейсбуку Максима Блакитного

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик готується до реваншу з Даніелем Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі". Промоутер братанця Френк Воррен повідомив, скільки продано квитків на поєдинок.