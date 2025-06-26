"Він схожий на Мессі": Усик склав футбольну команду з п'ятьох боксерів

У спорті останнім часом набувають популярності різноманітні челенджі. В одному з таких напередодні взяв участь Олександр Усик.

Йому треба було обрати п'ятьох боксерів у свою футбольну команду. Український чемпіон підібрав доволі цікавий склад, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Футбольна команда з боксерів від Усика

Володар поясів WBA, WBC та WBO в надважкій вазі вирішив створити збалансовану команду. В ній знайшлося місце двом доволі легким бійцям і трьом супертяжам.

Що цікаво, проти двох боксерів Олександр Усик бився, а одного з них поставив на ворота.

Ломаченко, тому що він гарний футболіст, схожий на Мессі... Тайсон Ф'юрі, голкіпер – Дерек Чісора, Менні Пак'яо… І я – тому що це моя команда,

– сказав Усик.

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До слова. Наразі український боксер готується до битви за абсолют, яка відбудеться вже 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Його суперником буде володар пояса IBF Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик випередив Леннокса Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу в історії хевівейту. Наразі українець розташовується на шостій сходинці.