"Добрий вечір, я диспетчер": відомий коментатор працюватиме на бою Усик – Верховен

Вперше поєдинок Олександра Усика буде показано на ОТТ-платформі Київстар ТБ. Проте голос коментатора досвідченим вболівальникам боксу точно буде добре знайомим.

Бій, який отримав назву "Слава у Гізі", відбудеться у суботу, 23 травня. Офіційні українські транслятори визначилися з тими, хто працюватиме у прямому етері, повідомив ютуб-канал "Тайк Майсон".

Дивіться також Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик

Хто коменуватиме бій Усик – Верховен?

Офіційним українським голосом бою за титул чемпіона світу у хевівейті за версією WBC на Київстар ТБ стане Володимир Кобельков. Він вже неодноразово вів репортажі з поєдинків Олександра Усика, коли вони транслювалися на медіасервісі MEGOGO.

Кобельков відомий своїми крилатими висловами, які інтернет миттєво перетворив на меми. Саме йому належить легендарна фраза про "удар з лівої в черешню", а також опис одного з влучань Усика словами "добрий вечір, я диспетчер".

Окрім головної події, Кобельков також прокоментує один з боїв андеркарду – а саме дуель українця Даніеля Лапіна проти Бенджаміна Мендеса Тані.

Під час інших поєдинків за мікрофоном працюватиме Макс Діденко. На сервісі DAZN, який є світовим транслятором бою, українською мовою супровід дуелі Усика та Верховена забезпечить Дмитро Лазуткін.

Коли дивитися бій Усик – Верховен?

Українець та нідерландець визначать найсильнішого у суботу, 23 травня. Організатори очікують, що головна подія вечора стартуватиме після 23:00 за київським часом.

Проте довгий кард і непередбачуваність поєдинків на арені у Гізі може вплинути на час початку. Ймовірно, Усик та Верховен не почнуть двобій раніше 23:45 за Києвом.