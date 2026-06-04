"Верховен виграв": британський боксер зробив заяву про бій Усика

Боксер Олександр Усик 23 травня в Єгипті біля пірамід Гізи провів бій проти Ріко Верховена. Українець здобув перемогу за секунду до завершення 11-го раунду.

Британські боксери Дерек Чісора та Джонні Нельсон обговорили поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF та нідерландським кікбоксером на ютуб-каналі Daily Mail Boxing.

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Що Чісора та Нельсон сказали про бій Усик – Верховен?

У розмові з ведучою Чісора іронічно прокоментував перебування Ентоні Джошуа у таборі українця: "Сподіваюся, Олександр не показав йому, як він боксував минулого тижня, бо він надере йому зад".

Нельсон зазначив, що Чісора та Верховен продемонстрували всьому світу робочий план на бій проти Усика завдяки постійному тиску та незручному стилю. Чісора погодився і зізнався, що Верховен скопіював його тактику.

Коли я розмовляв з Ріко, він сказав: "Дереку, все, що ми робили, це дивилися твій бій". Усім, хто боксував з Олександром після мене, потрібно було зробити це – спостерігати за моїм стилем, а потім удосконалювати його. Якби Ей Джей зробив саме те, що зробив я, він би нокаутував Усика в четвертому-п'ятому раунді,

– сказав боксер.

Чісора переконаний, що попри офіційний результат, нідерландець був кращим у ринзі.

Ріко виграв. Давайте будемо чесними. Знаєш, ця ситуація з рефері... Можливо, він нокаутував би його в наступному раунді, але хто знає? Але найбільше мені подобається те, що тепер люди думають, що Олександр вразливий. У наступному бою Усик зупинить суперника за набагато меншу кількість раундів, тому що його розбудили. Ось побачите,

– підсумував Чісора.

Чи зустрічалися на ринзі Усик та Чісора?

Боксери зустрілися на офіційному поєдинку 31 жовтня 2020 року в Лондоні (Велика Британія) на знаменитій арені "Вемблі". Усик здобув перемогу, бій тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перевагу українцю.

Як відбувся бій Усика проти Верховена?

Ця перемога дозволила Усику зберегти титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, а також утримати пояси WBA, IBF та The Ring.

Бій за правилами класичного боксу виявився одним із найскладніших у його кар'єрі. Нідерландський "Король кікбоксингу" вразив витривалістю та точністю, випереджаючи українця за кількістю влучань у першій половині поєдинку. На момент зупинки бою в 11-му раунді суддівські оцінки були максимально рівними: двоє арбітрів зафіксували нічийний рахунок 95 – 95, а третій віддав перевагу Верховену 96 – 94.

Усик перейшов у активний наступ і аперкотом відправив Верховена в нокдаун. Нідерландець піднявся, але Олександр затис його в кутку рингу й провів серію точних ударів. За секунду до фінального гонгу 11-го раунду рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Для Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар'єрі, із яких 16 здобуті достроково, і він залишається непереможним чемпіоном.