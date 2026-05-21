Коли Олександр Усик вийде на ринг проти Ріко Верховена

23 травня українські вболівальники нарешті отримають те, на що чекали майже рік. Олександр Усик повернеться в ринг, що перевірити свої сили проти опонента, який став Королем кікбоксингу, але прагне піднятися на вершину ще й у боксі.

Ріко Верховен претендуватиме лише на один пояс українця, а саме за версією WBC. Бій відбудеться біля одного із давніх чудес світу – єгипетських пірамід, пише 24 Канал.

Який кард підготували організатори до бою Усика і Верховена?

Перед головною подією вечора на публіку у ринг-сайді і на трибунах, а також мільйони телеглядачів чекає широкий андеркард, у якому найбільше зацікавлення українців викликає поєдинок Даніеля Лапіна.

Андеркард бою Усик – Верховен

Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)

Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)

Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)

Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)

Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція)

Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)

Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)

Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)

Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)

Коли Усик вийде на ринг проти Верховена?

Враховуючи насичений кард і непередбачуваність більшості боїв, точний час початку головного двобою у Гізі між Олександром Усиком і Ріко Верховеном невідомий. Попередньо спортсмени не вийдуть у ринг раніше 23 години за київським часом. Проте більш вірогідним виглядає старт дуелі близько 23:45.