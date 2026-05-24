Усик нокаутував Верховена в бою за титул чемпіона WBC

Український чемпіон Олександр Усик здобув неймовірну перемогу над Ріко Верховеном. Наш титулований боксер відправив зіркового суперника у нокаут в 11 раунді.

Цей поєдинок назавжди увійде в історію світового спорту як одне з найочікуваніших протистоянь різних стилів. Попри серйозну різницю в габаритах, український геній боксу вкотре довів свою абсолютну перевагу на ринзі, передає 24 Канал.

Дивіться також Вихід Олександра Усика на ринг проти Ріко Верховена у Гізі: як це було

Як розгортався бій?

З перших секунд Верховен намагався тиснути своєю потужністю та зайняти центр рингу. Нідерландець задав хороший темп і тиснув на Усика, завдаючи небезпечних ударів упродовж всього бою. Український супертяж відповідав, однак цього спочатку було недостатньо, щоб розраховувати на перемогу.

Фатальний удар і гучна перемога

Після екватора поєдинку Усик почав додавати у швидкості та все частіше влучав лівою через руку суперника. В 11-му раунді українець провів затяжну комбінацію біля канатів, після якої Верховен перестав відповідати на удари. Рефері втрутився та зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу Усика технічним нокаутом.

Для Олександра Усика ця перемога стала 25-ю в кар'єрі. Українець втретє захистив чемпіонський пояс WBC.