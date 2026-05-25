Президент WBC підтримав рефері після скандальної зупинки бою Усик – Верховен

У суботу, 23 травня, відбувся поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном. Бій проходив в Єгипті неподалік пірамід Гізи та привернув значну увагу спортивної спільноти.

Президент World Boxing Council Маурісіо Сулейман в інтерв'ю ютуб-каналу Pro Boxing Fans висловився щодо суперечливого суддівства у цьому протистоянні чемпіона світу у надважкій вазі Усика та нідерландця Верховена.

Як Сулейман прокоментував роботу судівства?

Український боксер здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді, однак завершення бою викликало жваві дискусії серед уболівальників та експертів. Частина фахівців вважає, що рефері Майк Лассон передчасно зупинив поєдинок, неправильно оцінивши стан Верховена.

Додаткової напруги ситуації додав той факт, що на момент зупинки Усик мінімально поступався супернику за суддівськими записками.

Втім, Сулейман рішуче став на захист арбітра.

Лише одна людина може бачити очі бійця. Лише одна людина може оцінити цей момент. Дуже легко говорити здалеку, з телебачення чи під різними кутами, коли відбувається драма, але рефері має обов'язок зупинити бій, навіть якщо до кінця раунду чи поєдинку залишилася одна секунда. Життя боксера – у руках рефері. Я підтримую Майка Лассона. Я дуже пишаюся ним,

– заявив президент WBC.

Як завершився бій Усик – Верховен?

Перемога дала українському боксеру змогу успішно відстояти чемпіонські титули WBC, WBA, IBF і The Ring. Цей поєдинок став одним із найскладніших у професійній кар'єрі Усика та супроводжувався резонансними суперечками навколо суддівства.

Легендарний кікбоксер приємно вразив своєю швидкістю та агресивним стилем ведення бою. Він постійно йшов уперед, нав'язував темп і завдяки перевазі в зрості та довжині рук створював серйозні проблеми українцю.

Однак у заключних раундах Верховен почав втрачати сили. Усик скористався моментом, перехопив контроль над боєм і точним потужним прямим ударом відправив суперника у важкий нокдаун. Попри те, що нідерландець зумів підвестися, українець миттєво притис його до канатів і кинувся на добивання. Рефері був змушений достроково завершити поєдинок буквально за секунду до завершення раунду.