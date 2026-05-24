Ріко влучив більше: статистика бою Усик – Верховен

Поєдинок у Гізі за звання чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Ріко Верховеном було зупинено в 11 раунді. Попри підсумкову перемогу, український боксер не мав над Королем кікбоксингу рішучої переваги.

Статистичний портал Compubox підрахував, що на момент визнання своєї перемоги Усик мав гіршу результативність ударів. А на записках суддів ситуація була для чинного чемпіона досить хиткою.

Дивіться також "Мою країну обстрілюють": перші слова Усика після перемоги над Верховеном

Скільки ударів завдали Усик і Верховен?

Цифри виявилися дуже щільними: Олександр Усик загалом бив 499 разів, з них 236 джебів та 263 силові удари. Натомість Ріко випередив його на 9 ударів: 265 джебів і 243 силові.

Коли суддя зупинив бій, Усик мав 112 влучань. У Верховена в цей час було на одне більше, 113.

Чисто за кількість влучних спроб пробити захист суперника нідерландський кікбоксер виграв 7 раундів із 10, які встигли повністю закінчитися.

Яким був рахунок на суддівських записках?

Рефері у ринг-сайді встигли оцінити 10 раундів, і рахунок був дуже слизьким для Олександра Усика.

Двоє суддів побачили нічию 95-95. Ще один віддав перевагу Ріко – 96-94.

Якби так і закінчилось, то фактично мала б місце нічия рішенням більшості. Але не варто забувати, що в 11 раунді Усик не просто був кращим, але й оформив нокдаун, що б означало щонаймненше рахунок 10-8. Тож в разі продовження бою на 12 раунд і проходження повної дистанції ймовірність перемоги українця суддівським рішенням була б дуже високою.