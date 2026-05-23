Олександр Усик прибув на арену в Гізі для бою з Ріко Верховеном

Чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик захищатиме свій титул WBC у поєдинку з Ріко Верховеном. Двобій "Слава у Гізі" відбудеться на унікальній арені біля єгипетських пірамід.

До головної події вечора залишилися два бої андеркарду, але Усик вже приїхав на арену і попрямував до своєї роздягальні, повідомляє 24 Канал.

Як відбувся приїзд Усика на арену у Гізі?

Олександр прибув на місце проведення "Слави у Гізі" у модному бордовому спортивному костюмі та простій чорній кепці. Спеціально поклав поближче до серця плюшеву іграшку віслючка – свій традиційний талісман, який супроводжує Усика в усі далекі поїздки на поєдинки.

Чому Усик возить із собою іграшку віслюка?

Це не просто віслюк, це Льоля. Саме таке ім'я дала улюбленій іграшці, придбаній у Діснейленді, дочка Олександра Єлизавета.

Дівчинка подарувала її батькові перед його другим двобоєм з Ентоні Джошуа. Це сталося тоді, коли родина виїздила з України через війну, і шляхи Олександра та його рідних тимчасово мали розійтись.

Єлизавета сказала, що Усик ніколи не має розлучатися з Льолею. Він суворо дотримується цієї настанови: казав, що буквально спить з іграшкою і бере її до себе у роздягальню на бої. Єдине, що не тягне в свій кут – бо, як жартував, "вона дівчинка і може злякатися".