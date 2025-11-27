Президент WBO прокоментував рішення Усика відмовитися від захисту пояса

Олександр Усик в липні втретє у в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, здолавши Даніель Дюбуа. Після цього його зобов'язали захищати пояс WBO.

Проте українець вирішив відмовитися від титулу та не проводити захист. На цю відмову напередодні відреагував президент організації Густаво Олів'єрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на LuckyPunch.

Що сказав президент WBO про рішення Усика?

Функціонер зізнався, що не очікував такого рішення від українця. Проте він вважає, що в майбутньому Олександр знову може повернути собі пояс, яким володів тривалий час.

Це було несподівано. Але Усик – це колишній абсолютний чемпіон у крузервейті та хевівейті. Його першим поясом у кар'єрі був титул WBO, він неймовірний чемпіон у рингу та поза ним, справжній джентльмен і посол спорту. Після консультації з командою він прийняв рішення розглянути інші професійні можливості,

– сказав Олів'єрі.

Пуерториканець заявив, що поважає це рішення й Усик заслужив на цю повагу, Він побажав Олександру успіхів у кар'єрі.

"Я бажаю Олександру всього найкращого, двері WBO завжди відкриті для нього та його команди. Для нас велика честь мати такого чемпіона у своїй родині, як Олександр Усик", – заявив президент WBO.

Довідка. Пояс WBO Усик мав захищати проти Фабіо Вордлі, який здобув статус тимчасового чемпіона, перемігши Джозефа Паркера. Після відмови британець отримав повноцінний титул.

Зазначимо, що напередодні було оновлено рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Усик у ньому зберіг свою позицію та досі залишається єдиним представником надважкого дивізіону.

Що відомо про новоспеченого чемпіона WBO?