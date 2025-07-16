Напередодні цього бою український боксер дав інтерв'ю для ESPN. Серед іншого він розповів про війну в Україні, інформує 24 Канал.

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Яким бачить закінчення війни Усик?

Володар поясів WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі залишив правильний меседж для світової спільноти. Він зізнався, що дуже хоче побачити її закінчення.

При цьому зірковий спортсмен підкреслив, що це має бути справедливий договір, у результаті якого бойові дії не відновляться через декілька років.

"Я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Ніхто не хоче закінчення війни більше, ніж ми, українці. Ми розуміємо, що таке війна, вона розкидала нас по всьому світу. Так, зараз я тренуюся в Іспанії, бо в Києві тренуватися не можу через небезпеку.

Насправді я міг би тренуватися там, але спаринг-партнери не приїжджають. Ми дуже чекаємо закінчення війни, але вона має закінчитися так, щоб не почалася знову через три-п'ять років", – сказав Усик.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" та розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом. У першому їх очному протистоянні українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні колишній чемпіон світу Дюк Маккензі спрогнозував, з якою кількістю поразок закінчить кар'єру Олександр Усик.