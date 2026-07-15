Дембеле став жертвою прокляття "Золотого м'яча" на Мундіалі

Виліт Франції з чемпіонату світу не лише позбавив Кіліана Мбаппе шансів здобути цьогоріч "Золотий м'яч". Він також став неприємним підтвердження прокляття для чинного володаря нагороди Усмана Дембеле.

Вінгер збірної Франції цілком міг би в разі успіху своєї команди на полях США, Мексики і Канади претендувати на другу поспіль статуетку завдяки прекрасному сезону у ПСЖ. Але спрацювала невблаганна статистика, пише 24 Канал.

Як володарі "Золотого м'яча" виступають на Мундіалях?

Дивовижно, але з 1956 року, коли було започатковано приз найкращому футболісту Європи, а згодом і всього світу, упродовж вже 18 Мундіалів поспіль жодному чинному володарю нагороди не вдалось виграти світову першість.

Джанні Рівера, Йоган Кройфф, Карл-Гайнц Румменігге, Роберто Баджо, бразилець Роналдо та Карім Бензема поступались у фіналі. Ейсебіу, Мішель Платіні і ось тепер Усман Дембеле зупинялися на півфінальній стадії. А Марко ван Бастен, Майкл Оуен, Роналдінью та Ліонель Мессі вилітали десь на ранніх стадіях плей-оф.

Альфредо ді Стефано і Аллан Сімонсен мали взагалі унікальні випадки, коли їхні команди навіть не кваліфікувались до фінальної стадії чемпіонату світу. А Кріштіану Роналду – єдиний в історії футболіст, який двічі їхав на Мундіаль у статусі власника "Золотого м'яча". Проте досяг лише вильоту з групи, а потім 1/8 фіналу.

Хто фаворит "Золотого м'яча"-2026?

Після провалу Мбаппе і Дембеле очевидним претендентом номер один на здобуття нагороди став форвард збірної Англії Гаррі Кейн. Він провів дивовижний сезон у Баварії, забивши за клуб і збірну упродовж року 73 голи у 67 матчах.

Як не дивно, високі шанси у Ліонеля Мессі – навіть виступи у МЛС не заважають аргентинцю полювати на свою вже 9-ту статуетку. Також в разі перемоги на Мундіалі може поборотися за "Золотий м'яч" Ламін Ямаль.