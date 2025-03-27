УЄФА відкрив справу проти чотирьох зірок Реала: у чому звинувачують Мбаппе та компанію

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став предметом розслідування представників УЄФА. Після скандального поєдинку низка футболістів "галактікос" демонстрували провокативні жести вболівальникам "матрацників".

Переможець протистояння між Реалом та Атлетіко визначився у серії післяматчевих пенальті. Під час виконання одинадцятиметрових окремі гравці "вершкових" своєю неспортивною поведінкою провокували вболівальників "матрацників", пише 24 Канал з посиланням на сайт УЄФА.

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Що загрожує зіркам "вершкових"

У заяві УЄФА повідомляються про відкриття дисциплінарної справи проти чотирьох гравців Реала: Антоніо Рюдігера, Дані Себальоса, Вінісіуса Жуніора та Кіліана Мбаппе. Розслідуванням звинувачень у непристойній поведінці футболістів буде займатися інспектор УЄФА з питань етики.

Своєю поведінкою зірки "королівського клубу" провокували фанів та гравців Атлетіко під час серії пенальті.

Відео неспортивної поведінки гравців Реала

Зіркам Реала може загрожувати дискваліфікація у разі доведення їхньої провини. Деталі розслідування будуть повідомлені згодом.

Довідка. Наступним суперником Реала у Лізі чемпіонів стане лондонський Арсенал. Матчі відбудуться 8 та 16 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що Реал пройшов Атлетіко завдяки серії пенальті. Під час виконання одинадцятиметрових ударів скасували гол нападника "матрацників" Хуліана Альвареса. На думку суддівської бригади, аргентинець двічі торкнувся м'яча. Цей скандальний епізод викликав чимало суперечок серед уболівальників та експертів.