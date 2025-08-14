У середу, 13 серпня, відбувся Суперкубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенхемом. Парижани змогли виграти ще один трофей, здійснивши шалений камбек у протистоянні зі "шпорами".

Проте цей Суперкубок може стати останнім у такому форматі. УЄФА планує здійснити реформу турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на The Telegraph.

Читайте також ПСЖ вигриз Суперкубок УЄФА, здійснивши шалений камбек: відеоогляд гри

Як зміниться Суперкубок УЄФА?

За наявною інформацією, у Суперкубку УЄФА братимуть участь чотири команди, а не дві. Як визначатимуться команди-учасники невідомо – наразі це переможець Ліги чемпіонів та тріумфатор Ліги Європи.

Ідея зміни Суперкубку УЄФА розглядалась раніше, але була відкинута та залишилась лише на папері. Проте УЄФА знову планує змінити формат турніру спільно з Revelent, що є партнером організації з продажу медіаправ.

Планується також перенести місце проведення Суперкубку УЄФА за межі Європи – до США або на Близький Схід. Президент організації Александер Чеферін раніше говорив, що матчі Ліги чемпіонів можуть відбутись на іншому континенті.

До слова. Вперше Суперкубок УЄФА розіграли у далекому 1972 році. З 1998 року команди почали проводити один матч на нейтральному полі замість двоматчевого протистояння.

Раніше повідомляли про те, що УЄФА виплатила російським клубам чималі кошти з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В організації їх назвали – "платежі солідарності".